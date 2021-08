Locales 2022 : Dr Babacar Diop annonce sa candidature à la mairie de Thiès

La course est lancée pour les prochaines élections locales fixée au 23 janvier 202. Dr Babacar Diop du parti FDS/Guelwaars a annoncé, à l’émission Jury du Dimanche (Jdd) de ce 22 août 2021, sa candidature pour la Mairie de Thiès (70 km de Dakar).



« Je suis candidat à la mairie de Thiès. D’ailleurs, j’ai engagé de larges concertations et de profondes consultations auprès des populations de Thiès. Après des échanges et de longues méditations, j’ai décidé de me présenter. Je pense qu’aujourd’hui Thiès a besoin de renouveler les visages de sa classe politique. Thiès m’a tout donné et oui le matin en faisant mes ablutions je pense à la mairie de Thiès », a-t-il déclaré.



L'iinvité de Iradio de poursuivre : « Thiès est une très grande ville, la plus africaine de notre pays parce que c’est un don du rail. Cette ville a produit de grands leaders, de très grands messieurs comme Ibrahima Sarr, Ousmane Ngom, Boubacar Sall ».



Dr Babacar Diop a estimé qu’il a une grande chance face aux ténors de la ville de Thiès notamment l’actuel maire Talla Sylla, Thierno Alassane Sall, Idrissa Seck entre autres. Parce que, a-t-il expliqué : « Thiès aspire à un changement, à un renouveau. Nous pensons que les jeunes qui sont nés après 2000 ne connaissent pas les chantiers de Thiès, ne connaissent pas Idrissa Seck. Ils connaissent la jeune génération engagée en politique, qui produisent et qui proposent des alternances ».



Le « Guelwaar » de rappeler qu’il a un engagement de plus de 20 années. « Au collège Djibril Diao à Thiès je défendais mes camarades, de même qu’au Lycée El Hadji Malick Sy. Quand je suis venu à l’Université Cheikh Anta Diop, j’ai été deux fois président de la coordination des étudiants thiessois ».



Eu égard à toutes ces expériences et à l’interrelation de beaucoup de Thiessois, Dr Diop pense que c’est le moment de s’adresser aux Thessois.