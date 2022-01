Locales 2022 - Grosse affluence dans les centres de vote à Mboro: pas de droit d’aînesse pour les personnes du 3e âge

Il est 09 heures 54 minutes au centre de vote des HLM, qui concentre 6 bureaux. Délocalisé dans une villa R+1 qui abrite une école privée élémentaire, ce centre concentre l’essentiel de l’électorat de la commune de Mboro.



Sous le chaud soleil, des voix s’élèvent dans la longue file d’attente pour intimer l’ordre aux gendarmes censés réguler les entrées de ne pas faire de faveur aux personnes âgées. « Mettez tout le monde sur le même pied d’égalité. Il n’y a ni de premier, deuxième ou troisième âge qui tienne. Ce n’est pas un droit. Nous sommes ici depuis 6 heures du matin. Au nom de quoi une personne qui arrive à l’instant doit voter avant nous ? », peste Aliou Sidibé qui indexe les 3 gendarmes déjà à la peine devant la porte du centre.



Au moment où ces lignes sont écrites, les citoyens continuent d’affluer et la file n’avance pas trop au goût des électeurs qui s’impatientent. « C’est un centre stratégique. Le candidat qui gagne ce centre peut se considérer vainqueur de l’élection. Raison pour laquelle c’est un peu tendu », explique Mamadou Lamine Fall.



Les gendarmes essaient tant bien que mal à faire entendre raison aux plus jeunes. Mais aux yeux de la loi, il n’y a aucun texte qui consacre le droit d’aînesse. « Ce n’est pas un droit. C’est quelque chose que les autres (plus jeunes) peuvent vous concéder, mais comme il y a contestation, vous devez respecter les règles comme tout le monde », déclare l’un des gendarmes à un groupe de personnes âgées.



9 candidats pour un fauteuil

Pour information, neuf (9) candidats se disputent le fauteuil du maire de Mboro. Le maire sortant Moussa Ndiaye a été investi par la Coalition Benno Bokk Yakaar au détriment du représentant de l’Apr dans cette localité, Abdoulaye Tall et du Dr Abdoulaye Dieng, Administrateur de la DER. Le sieur Abdoulaye Tall est parti sous la bannière d’une toute nouvelle coalition, ADT (And Défar Tivaouane) dirigée par Abdoulaye Ndiaye Ngalgou qui veut briguer la mairie de la cité religieuse. Quant au Dr Dieng, sa liste a été rejetée par les autorités préfectorales.



Parmi les autres candidats, il y a le challenger Ndiaga Ndiaye qui part sous les couleurs de la coalition nationale Gox Yu Béss, regroupant les candidats indépendants de la Société civile. Jeune et très ambitieux, ce professeur d’Anglais a récemment publié un ouvrage spécial aux éditions Harmattan dédié à son programme pour la commune de Mboro. Il draine tous les jeunes élèves et étudiants derrière son mouvement Mboro Debout. Il profite de l’impopularité du maire sortant, mais surtout du manque de vision et de programme palpable des autres candidats.