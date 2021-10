Locales 2022: Samba Bathily dirige la liste de BBY à Ouakam

Le maire sortant de la commune de Ouakam va diriger la liste de Bby à Ouakam. Dans une déclaration parvenue à Libération online, Samba Bathily Diallo confirme : "Le Président Sall a voulu rassembler toute la famille politique de notre commune et au-delà des politiques, toutes nos ressources, toutes nos compétences, dans leurs diversités, pour relever tous les défis qui nous interpellent. Je ne suis certainement pas le meilleur parmi tous les prétendants mais le Président a juste voulu jouer la carte de la stabilité, de la continuité, en améliorant bien sûr ce qui existe déjà. Voilà pourquoi je tends la main à chacune d’entre vous et à chacun d’entre vous pour qu’ensemble, nous puissions partir sur de nouvelles bases faites de concertation, de collaboration dans l’intérêt suprême de Ouakam".