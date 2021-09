Locales 2022 à Rufisque: des notables lébous désignent Boubacar Albé Ndoye

« Nous soutenons la candidature de monsieur Boubacar Albé Ndoye pour sa proximité, son ancrage et son attachement aux populations. Sa gouvernance sobre dans la gestion de la collectivité s’est traduite par d’excellentes performances. Il a été primé au Brésil où il a reçu la certification citoyenne de bonne gouvernance territoriale », a clamé l’imam Abdou Rahmane Thiaw Laye.



De l’avis de ces autorités religieuses et coutumières, la gestion du maire de Rufisque Est vient conforter leur adhésion massive à ses côtés. Ils n’ont pas manqué d’ailleurs d’égratigner le Pr Ismaïla Madior Fall qui, selon eux, est à la recherche d’une base politique depuis sa nomination à des fonctions ministérielles. Ce plaidoyer des Imams est aussi porté par les gardiens du temple de la cité de Mame Coumba Lamb. « Au regard de la situation actuelle, Boubacar Albé Ndoye est l’homme de la situation. Nous avons décidé de le soutenir pour la conquête de la mairie de ville », a dit le Lamane Maguette Wone qui suit les traces de dignitaires du Cap-Vert.



« A l’image des notables Lébous de Dakar, nous soutenons la personne de Boubacar Ndoye Albé qui est un fils de Rufisque », martèle le notable. Les orateurs ont invité le président Macky Sall à prendre en compte tous ces aspects dans l’arbitrage qu’il rendra pour la ville de Rufisque. Dans la perspective des élections, il est prévu dans les jours à venir le lancement d’un vaste mouvement de soutien à la candidature du maire Boubacar Albé Ndoye.



Le Pit invite Benno à repérer le meilleur profil

Bien que n’ayant pas de candidat, la coordination départementale du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) de Rufisque appelle à des discussions en interne avec ses alliés pour décliner le « meilleur profil » pour la ville de Rufisque. Une précision des camarades du ministre Samba Sy « pour faire taire une rumeur » persistante alimentée par une certaine presse qui fait état de leur adhésion à un camp de la mouvance présidentielle.



« Nous n’avons mandaté personne pour des discussions au sein d’une quelconque coalition. Nous avons délégué certes un mandataire dans le cadre du suivi du fichier électoral mais nous n’avons pas encore pris l’option de soutenir un candidat. Nous n’assistons présentement qu’à des déclarations de candidature », a précisé ce week-end Pape Toby Gaye.



Lors de ce point de presse, les camarades du secrétaire général national Samba Sy ont soutenu qu’ils ne dérogeront pas à la tradition de concertations reconnue au PIT. Ainsi, les ex-communistes entendent privilégier le dialogue pour faire tomber la ville dans l’escarcelle de la coalition Bby. « Nous allons, à l’intérieur de chacune de ces entités, nous employer au repérage des meilleurs profils pour soumettre nos propositions », a ajouté M. Gaye, président de la coordination départementale du PIT à Rufisque.



Lui et ses camarades demandent la convocation de l’ensemble des parties prenantes aux fins de réfléchir le plus positivement possible sur les échéances du 23 janvier prochain. A noter que le président du conseil départemental Souleymane Ndoye a déclaré ouvertement sa candidature pour la candidature à la ville de Rufisque. Un exercice auquel le Pr Ismaïla Madior Fall s’est déjà soumis. Boubacar Albé Ndoye, un autre cadre de la mouvance présidentielle, est aussi pressenti à la ville où il est l’adjoint de l’actuel maire Daouda Niang, rapporte le correspondant du journal Le Témoin à Rufisque