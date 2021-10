Locales 2022 : le député maire de Diourbel, Malick Fall dit niet à l’arbitrage de Macky Sall

Membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, Malick Fall, maire de Diourbel, ne semble pas s’inscrire dans la logique du parti. Il a décidé de rompre le contrat pour postuler à sa propre succession, au moment où l’arbitrage du président Macky Sall est attendu pour dévoiler les noms des candidats de la coalition aux élections locales.



«Nous refusons qu'une personne choisisse un maire à notre place et nul ne doit le faire pour la population de Diourbel», a clairement fait savoir Malick Fall, député-maire de la ville de Diourbel. Il refuse de se ranger derrière la candidature du ministre Dame Diop et se démarque des directives du Président Macky Sall, chef de la coalition Benno bokk yakaar (Bby).



Venus massivement écouter le message de leur leader local, devant la Poste au centre-ville, les militants et sympathisants de Malick Fall ne lui ont même pas laissé le temps de sortir de son véhicule pour rejoindre le présidium. C'est à bord de celui-ci qu'il a fait sa déclaration de candidature pour un second mandat.



Pour les Locales, l'édile de la capitale du Baol a décidé de quitter la coalition Bby pour aller seul ou en coalition avec d'autres partis politiques ou mouvements. «Nous avons jugé bon, au niveau local, d'avoir notre propre liste comme en 2014. Dans les prochains jours, nous allons discuter avec d'autres partenaires pour aller ensemble et essayer de construire notre cité en continuant les travaux», a déclaré Malick Fall, dans L’Observateur.