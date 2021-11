Locales Matam: le coordonnateur de Yewwi Askan Wi démissionne et rejoint l'Apr après avoir déposé de "faux documents"

C'est l'inquiétude chez les membres de la coalition Yewwi Askan wi (Yaw) dans le département et les communes de Matam. A quelques heures de la clôture des dépôts de candidatures au niveau du ministère de l'Intérieur, leur coordonnateur démissionne de son poste après avoir déposé de "faux documents" pour compte de YAW.



Selon Libération online, Pastef-Matam a rendu publics les documents que le coordonnateur de YAW "a falsifié pour rendre impossible le dépôt des dossiers de déclaration de candidature des candidats investis par la grande coalition Yewwi Askan Wi dans le département de Matam". Pastef-Matam se dit "plus que meurtri".



Ses membres ajoutent : "La déception est grande chez les patriotes et les membres de la coalition YAW. Nous exigeons des poursuites pour que justice soit faite. Cet acte indigne ne doit pas rester impuni. Le combat continue quand même pour la défaite de Benno Bokk Yakar à Matam au soir du 23 janvier 2022 incha Allah".



Face à la presse ce mercredi, le désormais ex-coordonnateur de Yaw de Matam a annoncé sa démission à son poste de coordonnateur de la coalition YAW et de toutes les responsabilités au sein du parti le Pastef de Ousmane Sonko pour rejoindre l'Alliance pour la République (Apr) ( parti au pouvoir). Djibril Ngom puisque c'est de lui qu'il s'agit, accuse "Ousmane Sonko de ne plus respecter les principes et valeurs du soi-disant parti Pastef".



"Nous avons constaté, comme bon nombre de Sénégalais, que M. Sonko a adopté dans ses discours l'antisystème. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus le vrai visage du leader de Pastef qui est au coeur du système", a-t-il déclaré.



Avant de lancer un appel à "tous les Sénégalais à venir massivement accompagner le président de la République Macky Sall dans ses projets".