Logements sociaux : le président Diomaye invite le Gouvernement à en faire une cause nationale à partir de 2025

Le Chef de l’Etat a indiqué ce mercredi en Conseil des ministres, l’urgence d’accélérer le déploiement national des programmes de promotion de logements sociaux. À cet effet, il a demandé au Premier ministre de relancer les programmes de construction de logements sociaux dans les zones adaptées soutenus par des lotissements, des plans d’aménagement et des titres d’occupation officiellement validés après les audits fonciers et immobiliers en cours.



Le Gouvernement devra aussi proposer des solutions soutenables pour accélérer la promotion d’un habitat décent à travers la conception de plans consensuels de restructuration et de rénovation urbaine et s’atteler à moderniser l’habitat en milieu rural.



Il a invité le Premier ministre et le Gouvernement à faire du logement décent une cause nationale à partir de l’année 2025. Le Ministre de l’Urbanisme et le Secrétaire d’Etat au Logement feront le point mensuel en Conseil des ministres sur la mise en œuvre de la politique du logement.