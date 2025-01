Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale: les journalistes invités à s’intéresser aux questions agricoles

Cet atelier est organisé par le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux avec l’appui de Feed the Future Sénégal Projet d’Appui aux Réformes et aux Politiques Agricoles, en soutien au Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage.



Il vise entre autres à renforcer les capacités des rédactions à couvrir et traiter les questions liées à la révision de la LOASP, à traiter des thématiques agricoles, en particulier celles relatives à la LOASP, à favoriser une meilleure compréhension des enjeux liés à la révision de cette loi, et à encourager la création de contenus médiatiques de qualité sur l'Agriculture et la souveraineté alimentaire.



Le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage (MASAE) a engagé un processus consultatif des acteurs dans toutes les régions, avant la tenue du conseil présidentiel pour la LOASP à la mi-février 2025 et la procédure législative subséquente pour l’adoption de la loi.



La LOASP, adoptée en 2004 pour une durée de 20 ans, arrive à son terme. Sa révision constitue une étape cruciale pour l'avenir de l'Agriculture sénégalaise.