Loi d'amnistie : Ousmane Sonko demande d'aller chercher Adji Sarr et Mamour Diallo

Les débats sur l’interprétation de la loi d'amnistie continuent de susciter de vives réactions et interrogations au sein de la scène politique sénégalaise. Dans ce contexte tendu, une déclaration de Madame Ousmane Sonko, parlementaire de Pastef à Bignona, a attiré l'attention. Selon elle, une fois que la loi sera adoptée, le premier objectif devrait être de faire toute la lumière sur des événements qu'elle qualifie de "complot" ayant causé de nombreuses victimes au Sénégal.



Madame Ousmane Sonko a pris une position ferme, affirmant que "la première chose à faire" après l’adoption de la loi sera de "chercher Adji Sarr". Cette déclaration fait référence à Adji Sarr, une figure centrale dans une affaire qui a défrayé la chronique au Sénégal, impliquant des accusations de viol contre Ousmane Sonko, leader du parti Pastef. Selon la parlementaire, Adji Sarr serait la clé pour démêler le "complot" qu'elle juge responsable de l’ampleur de la crise et des victimes liées à cette affaire.



Elle va plus loin en affirmant que cette quête de vérité ne s'arrête pas là. Selon elle, il sera également impératif de "demander des comptes" à Mamour Diallo, qu’elle considère comme l'un des instigateurs de ce complot. La parlementaire semble donc vouloir, à travers cette démarche, clarifier les rôles des différents acteurs impliqués dans cette affaire et tenir responsables ceux qu’elle juge coupables de manipulation et de manipulation politique.



Madame Ousmane Sonko a également lancé un appel au ministre de la Justice, l'exhortant à appliquer de manière rigoureuse la loi après son adoption.