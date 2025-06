Marché d’électrification rurale : Pape Djibril Fall demande la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire

Le député de l'opposition, Pape Djibril Fall, a officiellement saisi le président de l'Assemblée nationale pour réclamer la mise en place d'une commission d’enquête parlementaire. L’objectif : faire la lumière sur l’attribution d’un marché d’électrification rurale à la société AEE POWER par l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER).



Dans une note parvenue à la presse, le parlementaire s’appuie sur les textes législatifs pour justifier sa démarche. « Conformément à la charte fondamentale du Sénégal en son article 85, alinéa 4 et à l’article 48 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, j'ai déposé sur le bureau du Président de l’Assemblée nationale une demande de constitution d’une commission d’enquête parlementaire », a-t-il écrit.



Cette commission aurait pour mission principale « de faire toute la lumière sur le marché d'électrification rurale attribué à AEE POWER par l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) », selon les termes du député.



Pape Djibril Fall précise que cette initiative vise à garantir la transparence et à renforcer la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Il insiste :

« Cette initiative a pour objectif de recueillir tous les éléments d’information nécessaires et de soumettre un rapport détaillé, impartial et rigoureux à l’Assemblée Nationale, dans le but unique d’informer le peuple sénégalais sur cette affaire. »



L’Assemblée nationale devra désormais statuer sur la recevabilité de cette demande et, le cas échéant, procéder à la mise en place effective de la commission d’enquête.