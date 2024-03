Loi d'amnistie : les députés de Taxawu ont rencontré Khalifa Sall dans la soirée du lundi

Alors que le texte portant loi d’amnistie initié par le président de la République va être examiné ce mardi et porté en plénière mercredi à l’Assemblée nationale, les députés de Taxawu prennent le devant. Selon Les Echos, les parlementaires de Taxawu ont rencontré Khalifa Sall lundi pour connaître sa position sur le projet et sur l’attitude à adopter. La rencontre qui s’est tenue dans la soirée, a duré jusque tard dans la nuit, a indiqué le journal.



Rappelons que Taxawu fait partie de ceux qui ont boycotté le dialogue convoqué par Macky Sall en vue de trouver une date pour une élection inclusive et également sur le projet de loi d'amnistie.