Loi d’amnistie : vers un dialogue inclusif sur les enjeux juridiques et sociaux

Dans un communiqué conjoint, la Commission nationale des Droits de l'Homme du Sénégal (CNDH-S), en partenariat avec Amnesty International et avec le soutien du HCDH-BRAO, annonce la tenue d’un atelier de réflexion de haut niveau sur la loi d'amnistie n° 2024-09 du 13 mars 2024.

L'événement se tiendra le 27 mars 2025 dans un hôtel de la place et réunira des experts, des représentants institutionnels, des acteurs de la société civile et des victimes.



L'atelier ambitionne de favoriser un échange constructif et inclusif afin d'évaluer les conséquences de la loi d’amnistie et d'explorer des pistes de recommandations conformes aux standards internationaux en matière de droits humains.

Les échanges seront axés sur :

les droits de l'Homme en période de crise ;

l'analyse du contenu et des incidences de la loi d'amnistie ;

l'impact de la loi sur les populations et le débat sur une éventuelle abrogation.



A la fin de la rencontre, « un document de synthèse compilant les contributions des différents participants et formulant des recommandations», seront soumises aux autorités publiques .