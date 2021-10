Lonase: 1,5 milliard F Cfa volé à travers des gagnants fictifs, Lat Diop annonce une plainte

Le Directeur de la Lonase (Loterie Nationale Sénégalaise), Lat Diop, a porté plainte pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics suite à une affaire de vol de 1,5 milliard F Cfa au sein de la boîte. La mafia interne, démantelée par la Direction du contrôle et de l’inspection des jeux nouvellement créée, puisait les caisses depuis longtemps.



Selon Libération qui donne l’information, l’enquête de cette Direction a formellement établi que durant plusieurs années, et bien avant l’arrivée de Lat Diop, des sommes ont été détournées à travers des gagnants fictifs sur les différents jeux de la Lonase.



« Il y a des pressions énormes car beaucoup de personnes, et pas n’importe lesquelles, sont impliquées mais Lat Diop a systématiquement refusé de céder. Il est décidé à aller jusqu’au bout parce que ce sont les deniers publics », a confié une source autorisée.



Qui de poursuivre : « Cette année, la Lonase a eu des bénéfices jamais espérés en plus de lancer de nouveaux produits. C’est dire qu’il y a un travail d’assainissement qui a été fait et qui est poursuivi. Donc, tout sera tiré au clair ».



La même source a renseigné que l’enquête devrait, d’ailleurs, être confiée à la Dic ( Division des investigations criminelles) à travers un soit-transmis du ministère public.