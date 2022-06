Los Angeles FC : les premiers mots de Gareth Bale

« Je suis extrêmement excité de ce déménagement à LAFC. C'est le bon endroit pour moi et ma famille et le bon moment dans ma carrière. J'ai hâte de commencer à travailler avec l'équipe et de me préparer à gagner plus de trophées à Los Angeles », a ainsi lâché Gareth Bale, qui aura inscrit au total 106 buts et délivré 67 passes décisives en 258 matchs lors de son passage de 9 ans avec les Merengues.

D'abord annoncé par Gareth Bale (32 ans) lui-même, le transfert du désormais ex-attaquant du Real Madrid a été officialisé par le Los Angeles FC deux jours plus tard, ce lundi. Le capitaine de la sélection galloise a profité du communiqué officiel de son nouveau club pour glisser ses premiers mots en tant que joueur de la franchise californienne.