Fildak 2026 : la 18e édition de la foire du livre, initialement prévue au Grand Théâtre, délocalisée au CICES

La 18e édition de la Foire international du livre et du matériel didactique (FILDAK) aura lieu finalement au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) du 15 au 19 octobre 2026, selon l’APS, qui cite la direction du livre et de la promotion de la Lecture (DLPL), organisatrice de l’évènement. Initialement, l’événement était prévu sur l’esplanade du Grand théâtre national.



Pour justifier ce changement de lieu, la DLPL évoque notamment «des contraintes majeures», précisant toutefois que la manifestation se déroulera aux dates initialement prévues, c’est à dire du 15 au 19 octobre prochain.



La programmation détaillée des activités scientifiques et des animations culturelles est en cours de finalisation et sera communiquée dans les plus brefs délais, rappelle la même source.