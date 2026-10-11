Vélingara : le principal du CEM de Médina Dinguiraye succombe à ses blessures après un accident de moto

Ibrahima Banora, principal du Collège d’enseignement moyen (CEM) de Médina Dinguiraye, dans l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Vélingara, est décédé dans la nuit du samedi 10 octobre, des suites d’un accident de moto. Le drame serait survenu après une collision avec une vache en divagation.



Le monde de l’éducation est en deuil dans le département de Vélingara. Ibrahima Banora, principal du CEM de Médina Dinguiraye, a perdu la vie dans un accident de moto survenu samedi 10 octobre, a appris le correspondant local de Pressafrik.



Selon les informations recueillies, le chef d’établissement circulait à moto lorsqu’il a heurté une vache en divagation à hauteur du village de Saré Bassy. Il revenait alors de son lieu de travail.



Grièvement blessé lors de la collision, Ibrahima Banora a été évacué en urgence à l’hôpital régional de Kolda pour recevoir des soins. Malgré sa prise en charge, il a finalement succombé à ses blessures au cours de la nuit.



Ce décès remet en lumière les dangers liés à la divagation des animaux sur les routes, qui expose les usagers à des accidents parfois mortels.



La disparition du principal constitue une perte pour la communauté éducative de Médina Dinguiraye et de l’IEF de Vélingara.