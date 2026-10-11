Côte d’Ivoire : le champion du monde Cissé Cheick Salah candidat à la présidence de la Fédération de taekwondo

Cissé Cheick Salah, champion olympique ivoirien, a annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo (FITKD) ce dimanche 11 octobre 2026. Lors d'une conférence de presse à Abidjan, l'icône nationale a créé la surprise en officialisant également la fin de sa carrière d'athlète à l’âge de 33 ans.



Cette décision marque un tournant historique pour le sport ivoirien, le légendaire combattant choisissant de descendre définitivement des tatamis pour investir l'arène administrative. «Je ne me battrai plus pour des compétitions, mais pour la génération qui vient après la mienne », a-t-il déclaré.



Déjà sacré champion olympique à Rio en 2016, c'est en 2023 qu'il a définitivement gravé son nom au panthéon mondial de sa discipline en devenant champion du monde à Bakou, en Azerbaïdjan. Lors de ces mondiaux, il a dominé la catégorie des poids lourds (+87 kg) en éliminant le Croate Paško Božić en demi-finale, avant de s’imposer magistralement en finale face au Mexicain Carlos Sansores.