Louga: 5 militants du parti au pouvoir envoyés en prison

Cinq (5) militants de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) de la commune de Lagbar, ont été envoyés à la Maison d’arrêt et de correction de Louga, pour coups et blessures volontaires réciproques, selon le journal L’Observateur.



Il s'agit de Aly, Ndiaga Niass, Abdoul, Mouhamed et Cheikh Diop. Les deux premiers sont des partisans du directeur de la Saed, Samba Ndiobène Kâ, tandis que les trois suivants supportent le concurrent de ce dernier, Idrissa Diop, le maire de Lagbar (Linguère), proche d’Aly Ngouille Ndiaye.



D'après le journal les deux camps se sont affrontés au sang et chaque groupe a tenté de jeter la responsabilité sur l’autre. Le maire Idrissa Diop a porté plainte contre Aly et Ndiaga Niass, les accusant d’avoir attaqué ses frères, Abdoul, Mouhamed et Cheikh Diop.



Ces derniers seront convoqués à la gendarmerie. Au cours de leur audition, ils ont contre-attaqué, en affirmant que leurs victimes présumées sont plutôt leurs bourreaux. Le trio est à son tour convoqué. Au finish, ils ont tous été placés en garde de vue, déférés au parquet puis placés sous mandat de dépôt.