Louga : L’Inspecteur d’académie interdit le «Sabar» dans tous les établissements

Face à certains dérapages observés lors des activités des gouvernements scolaires dans des établissements de Louga, l’Inspecteur d’Académie a lancé un appel à la vigilance. Dans une note de service en date du 30 avril 2025, il dénonce des comportements jugés inappropriés, notamment des chorégraphies contraires à l’éthique scolaire, qui portent atteinte aux valeurs éducatives.



« Il m'a été rapporté que les activités des gouvernements scolaires qui se sont déroulées au cours de l'année écoulée dans certains lycées et collèges ont été le théâtre de dérives multiples. Des scènes de chorégraphie ont particulièrement heurté la morale et sapé les fondements d'une école qui est avant tout un cadre d'éducation et d'instruction », a déploré l’inspecteur Siaka Goudiaby.



D’après lui, le gouvernement scolaire, qui est un lieu d'éducation à la citoyenneté et aux droits humains, ne doit pas être une « source d'instabilité et de perturbation, en contradiction avec son orientation initiale ».



Pour l’inspecteur d’académie, le « volet récréatif l'emporte sur les autres activités ».



Par conséquent, et à titre de rappel, il demande aux chefs d'établissement de prendre les mesures suivantes : « interdire l'organisation de « sabar » (séance de tam-tam) et autres activités similaires ; s'assurer que les chorégraphies et défilés de mode sont appropriés et respectueux des valeurs éducatives ; mettre l'accent sur les activités à portée pédagogique. »