Louga: Un réseau de voleurs de poteaux en bétons et de câbles électriques démantelé à Sagatta

Trois individus, dont un entrepreneur ont été interpellés par les éléments de la gendarmerie de Sagatta Gueth, un village situé dans la commune de Kébémer, dans la région de Louga. Ces mis en cause seraient à l’origine d’un important réseau spécialisé dans le vol de poteaux en béton et de câbles électriques. Le trio devraient être présenter au procureur ce lundi.



Ce coup de filet a été mené grâce au professionnalisme des gendarmes sans pour autant oublier la coopération de la population dans cette affaire.



D’après le journal L'Observateur, la traque a débuté le 5 juin dernier après que le nommé M.D agent du Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc) chef des opérations pour le secteur de l’arrondissement de Sagatta, a déposé une plainte contre X déclarant que « 30 poteaux en béton (le prix de l’unité varie entre 92 000 et 115 000 FCFA) ont été soustraits dans stock déposé sur la route national 30, à hauteur de Baidy Dakahr » rapporte l’OBSERVATEUR .



Comptant sur la collaboration des habitants, le 02 juillet aux environs de 23h un jeune de la localité a alerté les hommes en bleus après avoir surpris deux individus à bord d’un camion-grue, en train de charger des poteaux et des rouleaux électriques, aussitôt informés les gendarmes ce sont précipités sur les lieux procédant ainsi à l’interpellation de B.Diop électricien demeurant a Kébémer et C.Diack, chauffeur.



B. Diop a avoué les faits en balançant son receleur qualifié comme un entrepreneur. Celui-ci a été interpellé à son tour après que le présumé ait tenté d’acheter des poteaux suite à un coup des gendarmes.