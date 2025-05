Dakar : Les évêques de la CERAO prônent l’harmonie religieuse et appellent à une meilleure gestion des ressources africaines

La paroisse Marie Immaculée des Parcelles Assainies a eu l'honneur d'accueillir, hier vendredi, plus d'une dizaine d'évêques de la sous-région venu à Dakar dans le cadre de la cinquième Assemblée Générale de la Conférence épiscopale régionale de l’Afrique de l’Ouest (CERAO), pour une visite marquée par une messe internationale. Cette visite a été l'occasion pour les fidèles de MIPA et leurs pasteurs, les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, de partager l'expérience riche de la pastorale internationale vécue aux Parcelles Assainies et dans les cités environnantes depuis plus de 40 ans. L'archevêque Ignatius Kaigama a dressé la liste des maux dont souffre la sous-région et à lancer un appel aux dirigeants africains, les exhortant à prendre des mesures concrètes pour remédier à la situation.



« Nous avons été très bien accueillis par l’archevêque de Dakar, qui nous a réservé un accueil des plus chaleureux. Nous gardons également un souvenir très chaleureux et émouvant du message du président du pays. Nous avons pu constater que votre président est un homme très dynamique, très concentré, et prêt à travailler. Nous avons constaté que les catholiques sont minoritaires au Sénégal. Malgré cela, nous avons constaté une harmonie remarquable. Cela montre à quel point nous sommes unis. Au Nigéria, il y a aussi des chrétiens et des musulmans presque 50/50, mais il n’y a pas la même harmonie ni la même convivialité », a déclaré Ignatius Kaigama.



Selon l’archevêque, sans paix, il n’y a pas de développement. Il précise également que les archevêques encouragent cette harmonie. Car dit-il, « qu'il soit musulman ou catholique, nous sommes appelés à vivre dans l'harmonie et dans l'unité ».



Poursuivant son discours, l’archevêque Kaigama note que la sous-région est confrontée à divers problèmes politiques, économiques et sociaux que nos dirigeants ne parviennent toujours pas à résoudre. Il invite par ailleurs tous les fidèles à s’unir pour faire entendre leur voix, empreinte de paix, d'amour, d'encouragement et de solidarité, et à travailler ensemble pour assurer l'autosuffisance et utiliser les ressources naturelles au bénéfice de nos populations.



« Dans notre sous-région, nous avons expérimenté et vécu toutes sortes de maux. Des problèmes politiques, économiques et sociaux. Nos dirigeants n’arrivent toujours pas à trouver de solution. Les chrétiens et tous les citoyens de la sous-région doivent s’unir pour les soutenir par les prières. Nous sommes la voix de la paix, de l’amour, de l’encouragement et du social… Notre deuxième sujet, c’est l’autosuffisance. Chacun de nous a des talents. Nous devons aider nos dirigeants à utiliser les ressources naturelles de chaque pays pour le bien des citoyens. Les évêques encouragent les dirigeants qui sont ici et ailleurs à tout faire pour que nos peuples puissent bénéficier de ce que Dieu nous a donné ici en Afrique », a-t-il conclu.