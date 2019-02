Louga : Une dame de 35 ans broyée par un moulin à mil

Ndèye Ndoye, âgée de 35 ans, a perdu la vie dans des circonstances atroces. Elle a été broyée par un moulin à mil, alors qu’elle décortiquait ses arachides. Le drame a eu lieu jeudi dernier à Yeurmeunde Dieng dans la région de Louga vers les coups de 17 heures .



L’Observateur, qui donne l’information, revient sur les circonstances du drame. Selon le journal, la victime voulait décortiquer ses graines d’arachides. C’est ainsi qu’elle s’est rendue au moulin à mil du village, où elle a trouvé d’autres femmes. Après quelques minutes d’attente, elle a été hélée par ses camarades. «Ndèye, ton tour est arrivé», lui disent-elles.



Elle se lève, tenant sa bassine contenant les arachides. Elle verse le contenu de la bassine dans le broyeur et le moulin alimenté à l’énergie électrique, commence à tourner. Voyant que des graines d’arachide s’éjectaient de la machine, Ndèye s’est penchée pour les ramasser et les remettre dans le broyeur. C’est ainsi que sa tête s’est coincée dans la machine. Pour la sauver, les autres femmes se sont empressées pour éteindre la machine. Mais trop tard, sa tête était littéralement broyée.



Alertés, les sapeurs-pompiers et les éléments de la brigade de Louga se sont déployés sur les lieux. Ndèye Ndoye rendra l’âme au cours de son évacuation. Une enquête a été ouverte.