Louga : l’Anaser lance une campagne de sécurité routière après un bilan semestriel de 1068 accidents et 41 morts

Au nord-ouest du Sénégal (200 km de Dakar), à Louga, l’Agence nationale de sécurité routière (Anaser) a lancé la campagne nationale de sécurité et de prévention routière, à travers une opération mise police-gendarmerie.



Cette initiative a été prise en raison de la récurrence des accidents de la circulation. Rien que pour le premier semestre de l’année 2026, la région de Louga a enregistrée 1068 accidents de la circulation, avec 41 morts et des centaines de blessés, selon Latir Sané, Directeur du développement et de la coopération à l’Anaser, cité par L’Observateur, dans son édition de ce jeudi.



L’opération mixte police-gendarmerie a permis de contrôler 275 véhicules : 47 ont été immobilisés et 115 verbalisés pour divers infractions, allant de l’excès de vitesse au non-port de la ceinture de sécurité, en passant par les véhicules défectueux.



Ces contrôles ont ciblé les axes stratégiques et accidentogènes de la région, notamment les trajets Louga-Kébémer, Louga-Sakal et Louga-Dahra. Par la suite, les responsables de l’Anaser ont organisé une rencontre de sensibilisation avec les chauffeurs et les conducteurs de motos Jarkata.