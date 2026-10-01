QUAND LA VIOLENCE PARLEMENTAIRE REMPLACE LA CONSCIENCE RÉPUBLICAINE (Assane Diop, CECAR )

L'actualité politique d’aujourd’hui au sein de l'Hémicycle vient rappeler, avec une brutalité insoutenable, la tragique trajectoire d’une formation politique allaitée et nourrie à la culture de la violence.



S’en prendre de la sorte à de dignes représentants du peuple ( Thierno Alassane Sall et Abdou Mbow) en les abreuvant d’insultes dans les couloirs de l’Assemblée, c’est trahir le mandat citoyen pour mieux s'abriter derrière l’arrogance des sectes. Lorsque la décérébration verbale et l’intimidation se substituent au débat démocratique, ce n’est pas seulement l’institution parlementaire qui est bafouée : c’est la République tout entière qui est souillée par ceux qui n'ont jamais su troquer la brique des nervis contre la toge d'un homme d'État.



La politique n'est point un champ clos réservé aux nervis patentés, mais l'art exigeant de servir les populations. Face à cette décadence institutionnelle, le Sénégal mérite infiniment mieux que des élus nourris au ressentiment et à la brutalité.



Le pays a soif de concorde, d’honorabilité, d’intégrité et de probité ; il ne pliera point l'échine face aux intimidations de bas étage d’une chapelle politique aux abois, incapable de produire le moindre résultat et nourrie au fiel de l'échec.



