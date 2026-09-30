Lutte contre le cancer : Le Président Diomaye Faye appelle à intensifier la mobilisation nationale

En Conseil des ministres, ce mercredi 30 septembre 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé à l’intensification de la mobilisation nationale contre le cancer. Le chef de l’État estime que la lutte contre cette maladie demeure une priorité majeure de la politique de santé.



À cet égard, il félicite la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), les organisateurs et les partenaires d’« Octobre Rose » pour leur engagement déterminé dans la lutte contre les cancers féminins.



Dans cette dynamique, il prescrit au ministre de la Santé et de l’Hygiène publique de veiller à la mise en œuvre inclusive du Plan national de lutte contre le cancer, en y intégrant un volet systématique « Prévention » à déployer auprès des communautés et des partenaires.



Le communiqué précise que le Gouvernement devra également examiner les modalités d’amélioration continue de l’accès des malades aux traitements et médicaments contre le cancer, en veillant à la prise en charge optimale des enfants malades.



Enfin, le président de la République demande au Premier ministre de prendre toutes les mesures urgentes pour la finalisation des travaux et la mise en service rapide du Centre national d’oncologie, en cours d’édification à Diamniadio.