Sénégal : le taux d’emploi s’établit à 41,4%, le chômage élargi estimé à 19,1% au deuxième trimestre 2026

Au Sénégal, au deuxième trimestre 2026, le taux d’emploi s’établit à 41,4%. Il s’agit d’un niveau en baisse de 0,3% par rapport à la même période de l’année écoulée. Au même moment, le chômage élargi est estimé à 19,1%, selon les derniers chiffres de l’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal (Enes), révélée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



Le rapport met en lumière des fractures alarmantes : 35% des jeunes âgés entre 12 et 24 ans ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. En milieu rural, cette proportion grimpe à 46,3%. Au deuxième trismestre 2026, 12.120. 496 personnes sont en âge de travailler. Parmi elles, 6.779.717 participent au marché du travail, soit un taux d’activité de 55,9%. Mais il s’agit d’un chiffre en «léger recul» par rapport à 2025, d’après les précisons de nos confrères de L’Observateur.



Dans un autre registre, «60,8% des personnes occupées sont des travailleurs indépendants». Cette catégorie comprend les travailleurs qui sont à leurs propres comptes, un chiffre qui représente 59,8% et les employeurs représentent 1%. La proportion de travailleuses indépendantes atteint 69,1%, contre 55,9% chez les hommes.