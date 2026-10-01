Podor : Bineta Wahabine Diop, membre du Conseil consultatif de la jeunesse, décède 48h après son installation

C’est une triste nouvelle qui vient endeuiller le département de Podor, situé au nord du Sénégal. Bineta Wahabine Diop, membre du Conseil consultatif de la jeunesse du Sénégal (CCJS), est décédée ce jeudi 1er octobre dans un tragique accident de la circulation, selon les informations de Seneweb, citant le maire de la localité.



Enfant de Walaldé et porte-voix de la jeunesse locale, à l’instar de ses paires du CCJS, Bineta Diop avait prêté serment 48 heures plus tôt, au grand Théâtre de Dakar, au cours de l’installation des membres de l’Institution par le président Diomaye Faye.



Si les circonstances exactes du décès ne sont pas encore connues, Bineta Wahabine Diop serait décédée dans un terrible accident de la circulation, alors qu’elle était sur le chemin du retour de la cérémonie présidée par Diomaye Faye.