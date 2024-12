Louga : l'épouse d'un policier au cœur d'un réseau de trafic de drogue

Le Tribunal de grande instance de Louga a requis une peine de prison de deux ans ferme contre Fama Mbaye, l'épouse d'un policier, à la tête d'un réseau de trafic de drogue. Poursuivie pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de chanvre indien, la femme et ses complices ont été jugés mercredi dernier. Fallou Thiam a écopé d'une peine ferme de six mois, tandis que Modou Mbaye, le frère de la mise en cause, a été relaxé au bénéfice du doute.



Selon L’Observateur, leur arrestation fait suite à une enquête menée par les policiers, après avoir été informés de l’existence d’un réseau de trafic de chanvre indien dans le quartier Mbabou, à Kébemer (région de Louga). Ces derniers ont alors décidé de démanteler ce réseau.



Ils ont réussi à infiltrer ce milieu très fermé, ce qui leur a permis de découvrir que les dealers faisaient la navette entre les villes de Kaolack, Touba et Kébemer. Le propriétaire de la drogue provenait de Gambie. À chaque étape de son long trajet, il ravitaillait ses fournisseurs, avec lesquels il communiquait fréquemment par téléphone. Grâce à de précieuses informations, les policiers de Kébemer ont élaboré une stratégie pour mettre fin aux activités de ce groupe de trafiquants bien organisé.



En étroite collaboration avec des informateurs, les policiers ont été alertés de l'arrivée de Fatou Mbaye, épouse d'un policier, qui venait de descendre d'un véhicule de transport, portant un sac de voyage. Les policiers ont alors investi les lieux. À leur arrivée, la dame a tenté d'avaler un cornet de chanvre indien, mais elle a été interpellée avant d'y parvenir. Sur elle, les policiers ont trouvé sept cornets de chanvre indien.



Suite à cette première saisie, les enquêteurs ont perquisitionné la maison et ont découvert 38 autres cornets (soigneusement dissimulés dans une armoire), deux comprimés d'ecstasy, une paire de ciseaux et une somme de 12 000 francs, composée de plusieurs coupures, selon la même source.



De plus, Fallou Thiam, trouvé à l'intérieur de la maison, a été appréhendé avec deux cornets de chanvre indien. Modou Mbaye, le frère de la mise en cause, a également été arrêté dans la même maison.



Les trois suspects ont été conduits au commissariat urbain. Lors de l'enquête préliminaire, Fama Mbaye et son frère ont nié toute implication dans le trafic de drogue. Toutefois, au fil des interrogatoires, Fallou Thiam a fini par avouer que Fama Mbaye était la propriétaire de la drogue, précisant même que c'est elle qui l'avait recruté comme vendeur.



Devant le tribunal, il a maintenu ses déclarations, tandis que ses complices ont persisté à nier les faits.



Dans son délibéré, le tribunal a condamné Fama Mbaye à deux ans de prison ferme. Fallou Thiam a écopé d'une peine ferme de six mois, et Modou Mbaye a été relaxé au bénéfice du doute.