Louga : les tests sur le cas suspect du coronavirus sont négatifs

Les populations sénégalaises et plus précisément celles de Louga, une ville située dans le nord-ouest du Sénégal, peuvent pousser un ouf de soulagement. Les tests au coronavirus effectués sur le cas suspect mis en quarantaine, sont négatifs, selon la Rfm.



Le patient, un habitant de Darou Moukhty qui était en isolement au niveau du centre de santé de ladite commune va rejoindre sa famille.



Par conséquent, les cas positifs du covid-19 restent à deux, un français d'une trentaine d'années et un autre Français d'origine sénégalaise, de 80 ans. Ils ont été isolés à l'hôpital Fann de Dakar.