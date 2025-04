Louga : un accident de la route fait un mort et un blessé ce lundi

Un mort et un blessé grave, c’est le bilan de l’accident survenu ce lundi sur l’axe Linguère-Barkedji. Le drame qui s’est produit à hauteur du croisement de Barkedji, sur la route nationale menant vers Matam implique un bus de transport en commun en provenance de Bakel et une moto Jakarta transportant deux passagers qui se rendaient au village de Deyba, situé à six (6) kilomètres de Barkedji.



Le conducteur de la moto, âgé d’une trentaine d’années, est décédé sur le coup. La passagère, âgée d’une vingt d'année, a été grièvement blessée et évacuée au centre hospitalier Magatte Lô de Linguère par les sapeurs-pompiers.

Selon des témoignages, l’axe Linguère-Matam est devenu « particulièrement accidentogène », avec quelque six (6) décès enregistrés en une semaine.