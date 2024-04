Louga : un berger sectionne le bras de son ami qui critique le son qu'il écoutait

Le berger Gorgui Ka est dans de sales draps. Il a été attrait au Tribunal de grande instance de Louga où il a été condamné à deux ans de prison ferme. Il est poursuivi pour "coups et blessures volontaires (Cbv) ayant entraîné une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 45 jours sur la personne de A. Sow et détention d'arme sans autorisation administrative". En effet, le sieur Ka aurait donné un coup de machette au bras de son protagoniste qui a été sectionné.



Attrait à la barre, il a reconnu les faits. Pour se défendre, il a soutenu que " c' est A.Sow qui m'a attaqué avec un bâton."



De son côté, la partie civile, est revenue sur les termes de sa plainte qu'elle avait déposée contre son bourreau présumé. « Le jour des faits, je conduisais mon troupeau dans la brousse. Aux environs de 14H, je me suis retiré sous l'ombre d'un arbre pour me reposer un peu, car il faisait chaud. À peine ai-je commencé à dormir que mon ami Gorgui Ka m'a trouvé sur les lieux. Assis à mes côtés, il écoutait de la musique avec son téléphone portable. Puisque je n'apprécie pas la qualité de cette musique, je lui ai fait la remarque. À ma grande surprise, il m'a blessé. Je lui ai répondu qu'il n'a pas le droit de m'insulter, car je ne lui ai pas manqué de respect ", a-t-il expliqué.



Poursuivant, il a ajouté qu' "avant même que je ne termine mon discours, il m'a donné un coup de machette au bras. À cause de la violence du coup, je me suis retrouvé avec un bras fracturé et à moitié sectionné. J'ai été évacué à l'hôpital où un certificat médical attestant une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 45 jours m'a été délivré. D'ailleurs, j'ai perdu l'usage de cette partie de mon corps ..."



Me Sidy Seck, avocat de la partie civile, a réclamé une somme de 5 millions F Cfa . Au délibéré, le prévenu Gargui Ka (28 ans), marié et père de deux enfants, a été déclaré coupable du délit de Cbv et condamné à deux ans ferme en sus du versement de la somme de deux millions de FCFA à la partie civile.