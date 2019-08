Louga : un charlatan condamné à perpétuité pour le meurtre d’un pompiste

La Chambre criminelle de Louga a enrôlé hier, mercredi 31 juillet 2019, une affaire de vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme ayant entraîner la mort d’un pompiste. Les Trois (3) accusés, notamment Mballo Kâ, Serigne Ndiaye et Mamadou Guèye, ont été fixé sir leur sort. Le premier sus nommé a été condamné à des travaux forcés à perpétuité et les deux (2) autres ont été acquittés, faute de preuve.



En détention depuis le 30 mai 2013, les mis en cause ont connu des fortunes diverses. Poursuivis pour association de malfaiteurs et complicité de vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme, les accusés qui se sont attaqués à une station service à Darou Marame, n’ont pas hésité à tirer à bout portant sur le pompiste Cheikh Guèye avant de d’emporter avec eux la recette du jour estimé à 300 000 F Cfa.

Devant la barre, ils ont tous nié les faits non sans convaincre le tribunal.