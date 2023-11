Louga : un dealer surpris avec 5 kg de chanvre indien menace les agents de l’Ocrtis et reçoit une balle

Le trafiquant de chanvre indien, G. Sow, âgé d'une trentaine d'années, a été arrêté pour une série de crimes graves, y compris « une tentative de meurtre, une rébellion et du trafic de drogue ». Récemment sorti de prison après avoir purgé une peine de trois (3) ans pour des accusations similaires, le mis en cause a été appréhendé en possession de 5 kg de chanvre indien.



Pire encore révèle L’Observateur, le mis en cause a tenté d'attaquer un membre de la Brigade régionale de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) de Louga.



Selon des sources proches de l'affaire, les agents de l'Ocrtis ont suivi G. Sow discrètement alors qu'il se rendait dans la brousse pour récupérer le sac contenant la drogue qu'il avait dissimulé dans un arbre. Lorsque les agents se sont rués sur lui pour l'arrêter, le trafiquant a sorti un couteau et tenté de poignarder l'un des policiers. Heureusement, grâce à une réaction rapide, l'agent a réussi à esquiver le coup et à tirer une balle qui a atteint le pied droit du trafiquant l'envoyant à terre grièvement blessé.



Après avoir été soigné à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye pendant trois (3) jours, le suspect a été déféré au parquet de Louga pour « tentative de meurtre, rébellion et trafic de chanvre indien ». Il a été envoyé, vendredi, en prison par le juge d'instruction.