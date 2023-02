Louga : une jeune fille retrouve ses parents après avoir passé 23 ans dans un orphelinat

L’émotion était à son comble au domicile du regretté Serigne Abass Sall à Louga. En effet, la jeune fille Fatima Bâ, âgée de 23 ans, a retrouvé ses deux parents. Ces derniers l’avaient déclarée morte depuis 2001, mais elle est bien vivante. D’après le journal « L’Observateur », elle a été placée, depuis l’âge d’un an, à l’orphelinat de Serigne Abass Sall, sis à Louga.

Relatant l’histoire de la jeune fille, le journal remonte au 7 août 2000, la nuit où sa mère Oumou Diallo, enceinte de 9 mois, a senti les premières douleurs de l’accouchement. Elle est vite conduite par son mari Ibrahima Bâ à l’Hôpital de Grand- Yoff. Reçue à la maternité, Oumou Diallo a mis au monde des jumeaux : une fille et un garçon. Nés prématurément, les deux nourrissons présentaient des signes de santé alarmants. Ainsi, les deux nouveau-nées furent évacués à l’hôpital Aristide Le Dantec pour une meilleure prise en charge.

Malheureusement, avant que l’ambulance n’arrive à destination, le garçon est décédé entre les mains de son papa. La fille qui présentait une détresse respiratoire, a été internée à la Pédiatrie en Néonatalogie où quelques minutes plus tard, sa respiration s’est arrêtée. Les parents furent informés qu’elle était décédée au même titre que son jumeau.

Suite à cela, le personnel avait convaincu la mère qu’ils allaient les enterrer dans le cimetière de l’hôpital. Cependant, après le départ du couple, la fille a commencé à respirer à nouveau. Prise en pris en charge par les médecins, elle s’est rétablie. Les responsables de l’hôpital qui avaient pris le soin de relever les noms des deux parents de celle-ci, se sont rendus au quartier Grand-Yoff pour leur faire part de la bonne nouvelle, n’ont pas pu les retrouvés.



Dévasté par le décès leurs enfants, le couple à quitter Dakar et s’est rendu dans leur village natal Mabo, dans le département de Kaffrine. Un an plus tard, la fillette a été recueillie par l’orphelinat Serigne Abass Sall de Louga. 23 ans après, son histoire a été raconté sur les ondes de la Rfm, à l’émission « Khalas ». Un individu qui vivait avec le couple et qui suivait l’émission a mené les démarches nécessaires pour entrer en contact avec Ibrahima Bâ, le père de la fille. Une rencontre a été tout de suite entre la jeune fille en classe de 1ère et ses parents à Louga. Très soulagé, le sieur Bâ a décidé de laisser sa fille poursuivre ses études, avant de la récupérer.