Luc Nicolaï, au cœur d'un malaise à la prison de Thiès

Les gardes pénitentiaires et les détenus sont très fâchés contre le directeur de l'administration pénitentiaire, qui ne se serait pas soucié de leur sort lors de sa venue à la prison de Thiès (70 km, Est de Dakar), secouée par un mouvement d'humeur des prisonniers.



Depuis vendredi dernier, des détenus de la maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès ont entamé une grève de la faim. Il s'agit surtout des détenus en attentes de leurs procès, qui décrient leurs longues détentions.



Dans le cadre d'une tournée dans les prisons à l'intérieur du pays, le directeur de l'administration pénitentiaire, Jean Bertrand Bocandé s'est rendu à la prison de Thiès. Il y a rencontré Luc Nicolaï, promoteur de lutte. Mais les autres détenus n'ont pas été reçus. Ces prisonniers, selon le journal l'observateur, qui estime qu'il n y a pas de prisonniers de première et de seconde zone, érigent leur mise en liberté dans ce contexte de covid19.