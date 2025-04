Lundi 14 avril : une journée entre convocations, gardes à vue et passes d’armes politiques

La journée du lundi 14 avril a été marquée par une série de rebondissements dignes d’un feuilleton politico-judiciaire. Le dossier sensible des fonds Covid continue de faire des vagues, entraînant dans son sillage plusieurs personnalités issues du monde artistique, médiatique et politique.



Tout au long de la journée, de nombreuses figures ont été aperçues dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC), convoquées dans le cadre de l'enquête en cours. Parmi elles, l’artiste Baba Hamdy, l’ancien Directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang, ainsi que son homologue du ministère de la Jeunesse, Mouhamadou Sène. Le communicateur traditionnel Abdou Aziz Mbaye a également été entendu. Tous quatre passeront la nuit dans les commissariats du Port et de Dakar Plateau, selon les informations disponibles.



La styliste Alimatou Sadya Gueye a également été convoquée ce lundi par la DIC. D’après le site d’informations Kewoulo, elle a été placée en garde à vue. L’ancien ministre et maire de Saint-Louis Mansour Faye, beau-frère de l’ex-président Macky Sall, s’est lui aussi présenté devant les enquêteurs au cours de la même journée.



Sur le front médiatique, le chroniqueur Abdou Nguer ainsi que deux journalistes de Source A TV, Fatima Coulibaly et Oumar Ndiaye, ont été convoqués. Si ces derniers ont été relâchés après leur audition, Abdou Nguer a été placé en garde à vue, ajoutant un nouvel épisode à ce lundi mouvementé.



Sur le plan politique, la journée n’a pas été moins animée. Le Premier ministre Ousmane Sonko a pris part à la séance plénière des Questions d’actualité à l’Assemblée nationale, où il s’est livré à une joute verbale avec les députés de l’opposition, absents de la séance. Depuis la place Soweto, il a décoché quelques flèches à leur encontre, sous l’œil attentif du président de l'Assemblée nationale Malick Ndiaye.



Enfin, un autre front s’est ouvert sur le terrain énergétique. Le chef du gouvernement a invité Thierno Alassane Sall, leader de la République des Valeurs à un débat, autour des questions cruciales du pétrole et du gaz.



Une journée dense, tendue, marquée par des allers-retours entre les sphères judiciaire, médiatique et politique, qui restera sans doute gravée comme l’un des moments forts de ce mois d’avril.