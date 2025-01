Lutte : Amanekh suspendu 6 mois, dont 3 mois ferme, Zarco reçoit un avertissement

La Commission de Règlement et Discipline de la lutte (CNG) a rendu son verdict suite aux auditions des lutteurs Amanekh et Zarco la semaine dernière. Après des propos jugés discourtois à l'encontre des membres du CNG, Amanekh, le lutteur de l’écurie Lébou-Gui, a été suspendu pour six mois, dont trois mois fermes. Il avait critiqué l’organisation après la controverse sur sa victoire initiale contre Thiatou Daouda Fall, une décision finalement révisée par le CNG.



Quant à Zarco, vainqueur de Gris Bordeaux, il a écopé d'un avertissement ferme pour son geste antisportif consistant à verser de l'urine de porc sur la presse lors son combat.