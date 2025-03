Lutte : Eumeu Sène vs Franc, le choc tant attendu est enfin officiel !

Le combat tant espéré par les amateurs de lutte vient d’être officialisé. Jambar Production a décroché l'affiche explosive entre Eumeu Sène et Franc, selon Taggat qui donne l’information.



Franc, issu de l’écurie Wrestling Academy, reste sur une victoire impressionnante face à Ama Baldé. De son côté, Eumeu Sène, pensionnaire de Ty Shingher, a dominé Sa Thiès en mai 2024.



Ce duel s’annonce spectaculaire, notamment en raison de la rivalité historique entre Pikine et Parcelles Assainies, qui attise la ferveur des supporters. Les deux lutteurs, reconnus pour leur endurance, leur technicité et leur mental d’acier, promettent un affrontement mémorable.



Franc affiche un parcours impressionnant avec 14 combats pour autant de victoires et reste ainsi invaincu. De son côté, Eumeu Sène totalise 24 combats, dont 12 victoires, 9 défaites, 2 nuls et 1 sans verdict.



La date de cette affiche prestigieuse n’a pas encore été dévoilée.