Lutte : Modou Lô face à un choix décisif entre Balla Gaye 2 et Reug Reug

Même si ce n’est encore qu’une rumeur, l’acte 3 du duel Modou Lô-Balla Gaye 2 semble se rapprocher. Après avoir écarté les noms de Tapha Tine et Sa Thiès, le Roi des arènes doit bientôt trancher entre Balla Gaye 2 et Reug Reug. Une décision pourrait tomber d’ici la fin de la semaine, selon son parrain, Birame Gningue.



La rumeur circule abondamment sur les réseaux sociaux : Modou Lô serait prêt pour une troisième confrontation avec Balla Gaye 2. Selon certaines informations, le Roc des Parcelles Assainies aurait donné son accord pour ce combat face au fils de Double Less, malgré ses déclarations antérieures excluant une revanche contre des adversaires qu’il avait déjà affrontés.



Cependant, d’après le journal L’Observateur, rien n’est encore officiel. Modou Lô, tout juste rentré de son Oumra (petit pèlerinage), n’a pas encore désigné son futur adversaire, ni confirmé une revanche contre le « Lion » de Guédiawaye, qui l’avait battu lors de deux précédentes confrontations. Les amateurs devront donc encore patienter.



«Nous avons appris comme tout le monde cette information selon laquelle Modou Lô a donné son accord pour un combat contre Balla Gaye 2. En ce qui me concerne, Modou et moi, nous n'en avons jamais parlé, d'autant plus que c'est moi qui reçois les propositions des promoteurs. Depuis son combat contre Sitcu, on n'a pas parlé de lutte», précise Birame Gningue, le parrain du Parcellois », a expliqué Birame Gningue, son parrain.



Il confirme néanmoins l’intérêt des promoteurs pour ce combat historique : « Effectivement, j'ai été contacté par presque tous les promoteurs et la plupart veulent le combat Modou Lo-Balla Gaye. D'autres ont proposé Reug Reug, Sa Thiès, Tapha Tine et même Siteu. Mais jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise. Dans les 48 heures, je vais rencontrer Modou et lui soumettre toutes les propositions. D'ici à jeudi ou vendredi, on pourrait donner notre accord sur notre prochain adversaire», a laissé entendre Birame Gningue.



Alors qu’il trône sur le sommet de l’arène depuis cinq ans, Modou Lô poursuit son ascension. Parmi ses potentiels adversaires, Reug Reug semblait bien placé après sa victoire contre Bombardier. Cependant, la Foudre de Thiaroye-sur-Mer est déjà engagé dans deux autres combats : contre Boy Niang 2 en janvier 2025 et Ama Baldé en juin 2025.



Face à cette situation, Modou Lô devra choisir entre Balla Gaye 2 et Reug Reug. L’intérêt des promoteurs pour un troisième acte contre Balla Gaye 2 pourrait influencer son choix et augmenter les enchères. En fin de compte, tout dépendra de son appréciation personnelle et des offres présentées par les promoteurs.