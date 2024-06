Lutte avec frappe : Ama Baldé déterminé à rebondir contre Gris Bordeaux

Ama Baldé n'a plus remporté de victoire depuis le 17 février 2018, où il a battu Papa Sow (ex-Fass, maintenant retraité). Après sa défaite contre Modou Lô le 5 novembre dernier, le lutteur de Pikine tentera de se relancer face à Gris Bordeaux le dimanche 30 juin. Le fils de feu Falaye Baldé a exprimé sa volonté de gagner à tout prix.



« Je veux à chaque fois battre un lutteur qui est prêt. Cela me fait plaisir de voir que tout Fass est derrière sa tête de file. Je prie pour qu'il vienne le jour-J en pleine santé », a confié Ama Baldé de l’écurie Falaye Baldé.



Motivé par sa récente défaite, Ama Baldé a souligné l'importance de ce combat pour lui. « Je suis le seul lutteur de Pikine à qui on ne pardonne pas certaines choses. Je ne vais pas attendre Gris Bordeaux, je vais marcher sur lui au coup de sifflet de l'arbitre. Pourquoi rester sur place alors qu'on s'entraîne dur depuis des mois ? On va se bagarrer, c'est certain », a déclaré le frère de Jules Baldé lors de son face à face avec Gris Bordeaux.



Ama prévoit de maintenir sa stratégie offensive. « Je vais l'agresser au coup de sifflet de l'arbitre. Je ne vais pas calculer, je suis même prêt à recevoir ses coups. Je n'ai peur de rien, encore moins de Gris Bordeaux. Je suis pressé d'en finir avec lui. Il a dit qu'il est plus prêt physiquement et qu'il est plus fort. Je lui laisse ça. Je vais le chercher s'il reste sur place. S'il vient, on va se croiser », a promis le Pikinois.



Confiant et déterminé, Ama Baldé aspire à renouer avec la victoire. « Je travaille pour obtenir la victoire, s'il plaît à Dieu. Je veux renouer avec la victoire, c'est certain. Je suis content d'entendre les gens dire que Gris est dans un super état de forme, je me réjouis de ça », a-t-il conclu.