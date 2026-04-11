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Lutte avec frappe : Petit Lô bat Bouba Bou Malilka par KO



Lutte avec frappe : Petit Lô bat Bouba Bou Malilka par KO
 Une semaine après la défaite de Modou Lô, son neveu Petit Lô a redonné le sourire à son entourage. Ce samedi, à l’Arène nationale, il s’est imposé face à Bouba Bou Malilka, en seulement 30 secondes de combat.
 
Dès le coup d’envoi, Petit Lô a pris l’initiative en avançant vers son adversaire. Après un premier contact, il a su exploiter une ouverture en plaçant un crochet au menton, qui met Bouba Bou Malilka KO. Ce dernier se retrouve au sol et a eu du mal à se relever, nécessitant l’intervention des arbitres et du personnel médical.
 
Grâce à cette victoire expéditive, Petit Lô porte son bilan à 10 succès en 12 combats en lutte avec frappe.
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Moussa Ndongo

Samedi 11 Avril 2026 - 20:56


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