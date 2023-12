Lutte avec frappe : Reug-Reug décortique la chute spectaculaire qu’il a infligé à Bombardier

Victorieux avec la manière dimanche face à Bombardier, Reug Reug a décortiqué la chute spectaculaire qu’il a infligé au B52 de Mbour



« Nous nous sommes observés un moment. Il pensait que je vais prendre sa jambe. Mais tout ce que voulais c’était de saisir son nguimb (pagne). Et ce que j’ai réussi à faire. Quand il y a eu accrochage, il a essayé de me piéger et de m’imposer tout son poids mais j’ai résisté. J’ai fauché sa jambe pour le retourner et le terrasser », a expliqué Reug-Reug devant les micros de la TFM.



Qui ajoute : « La façon dont j’ai battu Bombardier, personne ne l’a fait jusqu’ici. C’est la première fois qu’un lutteur le bat et se met sur lui. Je l’encourage parce que c’est mon grand frère. C’est un champion aussi pare qu’il a été deux fois Roi des arènes. Il m’a félicité et m’a dit de continuer sur cette lancée car d’ici deux ans je serai incontournable dans l’arène ».



Le pensionnaire de l’écurie Thiaroye sur-Mer déclare qu’il est prêt à affronter les VIP de l’arène.

« Prochain adversaire ? Je suis là pour tout le monde donc je n’exclus personne (les VIP) », a-t-il confié.