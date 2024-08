Lutte avec frappe : le combat Gris Bordeaux – Zarco ficelé pour la saison prochaine

Le combat tant attendu entre Zarco et Gris Bordeaux a été officialisé mercredi par Baye Ndiaye de Albourakh Events. Les deux lutteurs vont solder leur compte la saison prochaine.



Zarco, leader de l’écurie de Grand Yoff Mbollo, a souligné l’importance de ce duel.

«Oui, le que Gris combat entre Gris Bordeaux et Zarco est officialisé. Et je remercie et que les Gris de m'avoir offert cette chance. J'informe mes supporters et l'ensemble de la Zone 7B de Grand Yoff que le duel est acté. Gris Bordeaux verra que je suis meilleur que lui dans la bagarre aussi bien que la lutte pure. C'est le combat de ma vie. Gris m'a ouvert une porte. Et je ne vais pas rater cette occasion. Ce qui est sûr, c'est que Gris n'est pas un gros morceau pour moi. Il ne m'empêchera pas de dormir. Je suis là pour la couronne du Roi des arènes», a réagi Zarco dans le journal sportif Record.



De son côté, Gris Bordeaux a une tâche difficile à accomplir. Depuis son retour d'Espagne, Zarco a enchaîné cinq victoires consécutives, dont trois contre des lutteurs de la Médina (Mbaye Gouye Gui, Ada Fass, et Diène Kairé), fief de Gris Bordeaux. Le chef de file de l’écurie Fass-Ndakaru devra donc se préparer sérieusement pour cette confrontation face au redoutable lutteur de Grand Yoff.