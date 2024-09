Lutte contre l'insécurité : Jean Baptiste Tine intensifie les opérations des forces de l'ordre sur le terrain

Ces derniers jours, la Police nationale a mené plusieurs opérations coup de poing à Dakar et en banlieue. Le ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, a annoncé une intensification de la lutte contre l'insécurité.



Jean Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, s'est félicité du succès de ces interventions. « Nous luttons farouchement contre l'insécurité et intensifierons les opérations des forces de l'ordre sur le terrain », a écrit le Général Jean Baptiste Tine sur sa page X.



Pour lutter contre l’insécurité dans la capitale, la police nationale a lancé une opération coup de poing pour éradiquer l’insécurité à Dakar et dans sa banlieue.



L’opération coup de poing a également permis de saisir 250 grammes de drogue et treize cornets de chanvre indien. Grâce à l’intervention de la police, 35 véhicules et 225 motos sont mis en fourrière.