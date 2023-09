Lutte contre la corruption en Ukraine: Zelensky tacle le Parlement

Il n’aura fallu que quelques jours à Volodymyr Zelensky pour prendre sa décision. Lancée mercredi dernier par Oleksandre Labtchanka, un membre du bataillon Les Loups de Da Vinci récemment blessé sur le front, la pétition demandait au chef de l’État de renvoyer devant le Parlement une loi tout juste votée, rapporte notre correspondant à Kiev, Pierre Alonso.



Dans le viseur des militants anti-corruption : un amendement qui repoussait d’un an l’obligation pour les responsables publics de déclarer leur patrimoine.



La transparence sur les déclarations de patrimoine est un outil très efficace pour lutter contre la corruption, défendent les organisations mobilisées, qui rappellent que cette obligation existait avant l’invasion russe, mais a été suspendue par la loi martiale, pour des raisons de sécurité. « Les déclarations doivent être publiques. Immédiatement. Pas dans un an », a martelé Volodymyr Zelensky dans une courte vidéo diffusée ce mardi matin.



Après plusieurs scandales de corruption, qui viennent notamment de coûter son poste au ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov, accusé de ne pas avoir su gérer plusieurs scandales au sein de son ministère, le président se retrouve en première ligne. Quelque 78% des Ukrainiens le jugent directement responsable de la corruption. On comprend mieux son empressement à se montrer exemplaire sous la pression populaire.