Lutte contre la corruption : l’État américain a officiellement rétrocédé les produits de la confiscation du bien de Potomac

Selon une annonce conjointe des deux chancelleries, le gouvernement des États-Unis et celui de la République de la Gambie ont signé un accord officiel pour lancer le transfert d'un montant de 2,5 millions de dollars.



D'après les autorités des deux pays, cette enveloppe a représenté les recettes de la vente d'une propriété située à Potomac, dans l'État du Maryland. Le bien immobilier, directement lié à l'ancien président gambien Yahya Jammeh, avait été confisqué par la justice américaine après avoir été identifié comme un produit d'actes de corruption.



Selon les termes du document signé, la destination de ces ressources financières a été clairement définie. Les fonds transférés ont été alloués à l'indemnisation des victimes des exactions et des abus du régime de Yahya Jammeh, en application directe de la loi de 2023 sur les réparations des victimes. Ce cadre légal avait été établi par Banjul pour venir en aide aux personnes ayant subi des préjudices corporels, matériels ou moraux sous l'ancienne administration.