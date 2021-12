Lutte contre la corruption: les recommandations du Forum du Justiciable à l'Etat du Sénégal

A l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption célébrée ce 9 décembre, le Forum du Justiciable a formulé des recommandations à l'Etat du Sénégal pour combattre ce fléau.



Le président Babacar Ba de rappeler d'entrée que "cette journée est célébrée afin de sensibiliser les populations à ce fléau qui sape les fondements de l'Etat de droit, de la paix, de la sécurité, de la démocratie, accroît la pauvreté, les inégalités et instaure une mal gouvernance qui rend impossible l'exercice des droits humains."



A cet effet le Forum du Justiciable: "Considérant le relâchement de l'Etat du Sénégal aux principes de la transparence et de la bonne gouvernance proclamé dans le préambule, réitéré à l'article 25-3 de la constitution, demande à l'Etat du Sénégal d'adopter une loi sur le financement des partis politiques; Finaliser les textes sur le cadre général de l'éthique et de la déontologie dans la fonction publique; instaurer un parquet financier national", lit-on dans une déclaration parvenue à PressAfrik.



Sur le plan internationale, le Forum du Justiciable rappelle les engagements du Sénégal en matière de lutte contre corruption dans le cadre des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'UEMOA et recommande au gouvernement de Macky Sall "de rendre effective la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption et celle de l'Union Africaine et de poursuivre les reformes visant à renforcer la prévention et la lutte contre la corruption".



Babacar Ba de demander également à l'Etat du Sénégal : "d'assurer l'autonomie budgétaire de certaines juridictions avec obligation de reddition des comptes, de renforcer la spécialisation du pôle financier rattaché auprès du Procureur de la République et de mobiliser les ressources nécessaires a la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption."



L'axe thématique retenu cette année "votre droit, votre défi : dites non à la corruption" traduit de l'avis du Forum du Justiciable "les droits et les devoirs de chacun y compris les citoyens, les responsables gouvernementaux, les fonctionnaires, les forces de fondre, les médias, le secteur privé, la société civile, les universités, le public et les jeunes dans prévention et la lutte contre la corruption. "