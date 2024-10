Lutte contre la délinquance à Dakar : 269 individus appréhendés dont 3 pour crime d'homicide...

Une vaste opération de ratissage a été menée dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 octobre, par la haute hiérarchie de la police pour lutter contre la délinquance à Dakar. Deux cent soixante-neuf (269) individus ont été arrêtés pour divers délits, allant du crime d’homicide à la détention de drogue dure, en passant par la détention d’arme blanche.



Pour réussir cette descente spontanée, la police a confié la mission au nouveau patron du commissariat central de Dakar, le Commissaire Mamadou Tendeng. En intelligence avec les Commissaires centraux de Guédiawaye, Daouda Bodiang et de Rufisque, Demba Ng.Tine, le chef de la Sécurité régionale de Dakar, le Srps M. Tendeng, va réquisitionner un total de 252 agents et officiers de police. Ce disposition, informe L’Observateur qui donne l’information, sera renforcé par l’implication de 39 différents types de moyens roulants.



Au total, 269 individus ont été appréhendés. Au nombre des infractions figurent 181 noctambules cueillis pour vérification d’identité, 55 adeptes de l’eau de feu ont fini au violon pour ivresse publique manifeste, 3 individus ont été arrêtés pour homicide involontaire, dont 2 impliqués dans des accidents de la circulations routière.



Les patrouilleurs ont aussi appréhendé 2 trafiquants de drogue (ectasie), de chanvre, 2 autres pour détention de chanvre et un inconditionnel de haschich, 7 larrons interpelés pour vol, 1 pour tentative de vol, 2 dames de joie ont été envoyées en cellule pour racolage, tout comme 2 hommes belliqueux écroués pour coups et blessures volontaires, un autre pour détention d’arme blanche, 8 suspects retenus pour nécessité d’enquête.



Quarante-huit (48) pièces afférentes à la conduite de véhicule ont été saisies et plusieurs motos ont été immobilisées.