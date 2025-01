Lutte contre la drogue : 5 arrestations, 82,5 kg de chanvre indien, un 4x4 et des téléphones saisis, selon la police nationale

La Police nationale du Sénégal, à travers l'Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS), continue de renforcer sa lutte contre le trafic de drogue. Lors d'une opération menée le 19 janvier 2025, cinq (5) individus ont été interpellés à Almadie 2 et à Keur Massar entre 5h et 6h du matin. Les suspects, identifiés comme étant I. Yatassaye, M. A. Sané, A. T. Diop, A. Ndiaye et M. Sall, ont été placés en garde à vue. En plus de cela, une quantité importante de drogue a été aussi saisie.



D'après le document parvenu à PressAfrik, " cette intervention fait suite à un renseignement opérationnel mettant en cause l’un des individus arrêtés, M. A. Sané, alias ADA." Ce dernier est accusé d’avoir participé au débarquement d’une importante cargaison de drogue saisie dans la nuit du 29 au 30 décembre 2024 sur la plage de Mbao.



" Lors de cette opération, les autorités ont également saisi deux colis de chanvre indien d’un poids total de 82,5 kg, un véhicule 4x4 Suzuki Vitara, ainsi que sept (7) téléphones portables. L’ensemble des objets confisqués a été consigné sous scellés au siège du service compétent pour les besoins de l’enquête", lit-on sur la note.