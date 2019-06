Lutte contre la mendicité: Il sera "très difficile d’éradiquer ce fléau"

Le président de la Fédération Départemental des Associations de personnes handicapées de Pikine porte le plaidoyer de lutte contre la mendicité des personnes en situation de handicap. Il demande une insertion professionnelle et sociale de cette couche de la population pour les retirer de la rue.



« Par rapport à la mendicité des personnes en situation de handicap, je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que qu’il va être très difficile d’éradiquer ce fléau. Dans la mesure où y a un bon nombre de familles qui sont entretenues par un enfant en situation de handicap qui est dans la rue et qui collecte de l’argent », explique Mame Mor Fall.



Pour lui, « chaque enfant devrait être à l’école pour étudier. La mendicité est quelque chose que nous combattons au niveau de notre association en favorisant l’éducation, l’information, et l’insertion sociale économique des personnes en situation de handicap".



"Nous menons différentes activités pour leurs retirer de la rue. Après, il faudrait mettre des stratégies pour que ces enfants puissent s’adonner à d’autres tactiques différentes de la mendicité".